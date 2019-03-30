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ДТП в Одесі: стало відомо про стан постраждалих гвардійців

Військовослужбовці, які постраждали у ДТП в Одесі, перебувають у важкому стані.

ДТП в Одесі: стало відомо про стан постраждалих гвардійців

Стан нацгвардійців, які постраждали у ДТП в Одесі, важкий. Медики продовжують боротися за їхнє життя.

У автомобілі на єврономерах Opel крім водія перебували жінка та неповнолітня дитина. Вони отримали тілесні ушкодження та були направлені до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Про це повідомив радник керівника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

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Як повідомляв раніше керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, загиблим нацгвардійцем виявився 23-річний Віталій Флоря.

Нагадаємо, аварія на Кишинівській вулиці в Одесі сталася близько 17.00.

Фото: Нацполіція

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