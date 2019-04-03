На Голосіївському проспекті в Києві сталася аварія за участю трьох автомобілів: Toyota Camry, Lada 2108 і Волга.
У Києві Lada 2108 в’їхала в Волгу, яка різко загальмувала. Водії вирішили не викликати поліції і виставили знак ДТП.
Після чого в Lada на швидкості влетіла Toyota Camry.
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Водій Toyota розповів, що він йшов на обгін, проте перед ним вискочило інше авто, яке позбавило його місця для маневру, через що і сталося зіткнення.
Внаслідок аварії ніхто з її учасників не постраждав, хоча автомобілі отримали сильні пошкодження.
Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три легковики / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждало троє людей.
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