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Відбійник наскрізь пробив авто: у Києві у ДТП жінці відірвало ногу

Сьогодні вночі у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, у результаті якої постраждало троє людей.

Відбійник наскрізь пробив авто: у Києві у ДТП жінці відірвало ногу

Mercedes виїхав за межі проїжджої частини і влетів у металевий відбійник. Він пройшов мікроавтобус наскрізь.

Всього у машині знаходилося вісім пасажирів: четверо дорослих і четверо дітей. У результаті зіткнення з металевою конструкцією постраждали три людини – дитина, чоловік і жінка. Ступінь травм потерпілих не відомо, попередньо встановлено, що жінці відірвало руку.

Всі постраждалі були госпіталізовані у лікарню.

Що саме стало причиною аварії і деталі інциденту – з’ясовуються.

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Відбійник наскрізь пробив авто: у Києві у ДТП жінці відірвало ногу / 2 фотографии

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До речі, у Києві зіткнулися KIA та Daewoo, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, двоє з них діти.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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