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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі у вантажівки відмовили гальма, пошкоджено 9 авто і 2 автобуси з пасажирами

У Дніпрі у вантажівки відмовили гальма, після чого вона пошкодила 11 автомобілів. Госпіталізовано жінку.

У Дніпрі у вантажівки відмовили гальма, пошкоджено 9 авто і 2 автобуси з пасажирами

У Дніпрі на проспекті Олександра Поля вантажний автомобіль КрАЗ зніс зі шляху 11 авто. ДТП сталася через те, що у вантажівки відмовили гальма. В результаті аварії постраждала жінка 70 років, яку зі струсом мозку госпіталізували в одну з лікарень міста.

За словами очевидців, автомобіль перевозив комунальну техніку.

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У Дніпрі у вантажівки відмовили гальма, пошкоджено 9 авто і 2 автобуси з пасажирами / 4 фотографии

За даними ДСНС, пошкоджено 11 авто, серед яких корпоративний автобус мережі супермаркетів АТБ з пасажирами і один пасажирський мікроавтобус, який здійснював перевезення Покров-Нікополь-Дніпро.

Наразі рух по проспекту ускладнений.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі у вантажівки відмовили гальма і вона в’їхала у трамай.

Фото: 0.56 ua

Джерело: Інтерфакс-Україна

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