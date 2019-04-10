У Дніпрі у вантажівки відмовили гальма, після чого вона пошкодила 11 автомобілів. Госпіталізовано жінку.
У Дніпрі на проспекті Олександра Поля вантажний автомобіль КрАЗ зніс зі шляху 11 авто. ДТП сталася через те, що у вантажівки відмовили гальма. В результаті аварії постраждала жінка 70 років, яку зі струсом мозку госпіталізували в одну з лікарень міста.
За словами очевидців, автомобіль перевозив комунальну техніку.
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У Дніпрі у вантажівки відмовили гальма, пошкоджено 9 авто і 2 автобуси з пасажирами / 4 фотографии
За даними ДСНС, пошкоджено 11 авто, серед яких корпоративний автобус мережі супермаркетів АТБ з пасажирами і один пасажирський мікроавтобус, який здійснював перевезення Покров-Нікополь-Дніпро.
Наразі рух по проспекту ускладнений.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі у вантажівки відмовили гальма і вона в’їхала у трамай.
Фото: 0.56 ua
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