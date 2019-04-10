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Факти / Надзвичайні події

Зробив кілька кульбітів і загорівся: у ДТП під Києвом постраждали двоє

Під Києвом на Вишгородській трасі автомобіль Volkswagen з’їхав з дороги на ділянку ремонту, кілька раз перекинувся і загорівся. Серйозно постраждали дві людини.

Зробив кілька кульбітів і загорівся: у ДТП під Києвом постраждали двоє

Під Києвом на Вишгородській трасі недалеко від села Нові Петрівці сталося ДТП, в якій серйозно постраждали дві людини.

Volkswagen рухався на великій швидкості з боку селища Водогін в напрямку Нових Петрівців. Проїжджаючи повз перехрестя з круговим рухом, водій не впорався з керуванням, влетів в вириту ремонтниками яму, підскочив, і зробивши кілька переворотів у повітрі, почав горіти.

У салоні перебувало двоє чоловіків:  в одного з них відкрита черепно-мозкова травма, а інший пошкодив хребет.

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Зробив кілька кульбітів і загорівся: у ДТП під Києвом постраждали двоє / 6 фотографий

Люди, які проїжджали повз, зупинилися, щоб допомогти водієві та пасижирові вибратися з машини. Їх одразу госпіталізували медики.

Уламки Volkswagen відлетіли на кілька метрів від місця ДТП.

Правоохоронці зазначають, що від початку ремонту на ділянці з круговим рухом трапилося вже не одне ДТП.

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Неподалік вирваного двигуна Volkswagen лежали елементи кузова іншого автомобіля, який також розбився там зовсім недавно.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждало троє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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