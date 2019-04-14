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У Львівській області повісився школяр

У Бродівському районі (Львівська область) 16-річний підліток вчинив самогубство.

У Львівській області повісився школяр

16-річний десятикласник з міста Броди скоїв самогубство, розповіла начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Тіло хлопця виявили на території дачі, яка знаходиться в одному з сіл Бродівського району.

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Школяр вчинив самогубство шляхом повішення.

Відзначається, що він залишив передсмертну записку, але її зміст не розголошується.

Раніше в одному з сіл Житомирської області повісилася 16-річна дівчина після сварки з матір’ю свого хлопця.

Джерело: УНІАН

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