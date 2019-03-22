У цілодобовому квітковому кіоску на вулиці Олени Теліги у Києві сьогодні вночі виявили труп чоловіка з петлею на шиї.
Тіло 28-річного продавця квітів знаходилося всередині магазину.
Його знайшли після того, як у поліцію надійшов виклик про зникнення чоловіка.
Кіоск був зачинений, коли ж правоохоронці просвітили ліхтарем вітрину МАФу, то побачили чоловіка, який висів у петлі.
Читайте: У Києві чоловік вистрибнув з 24-го поверху
Поряд з трупом лежала записка: “Вибачте, що підвів”.
За словами господині магазину, у чоловіка були проблеми – він взяв квіти у борг і йому погрожували вбивством, якщо не поверне гроші.
Вона також повідомила, що за день до трагедії чоловік сказав їй: “Завтра я повішуся”.
Більше стане відомо після розслідування.
У Києві в квітковому магазині повісився продавець – йому погрожували / 2 фотографии
Днями в Одеській області у власній квартирі повісився 8-річний хлопчик.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+