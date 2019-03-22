У цілодобовому квітковому кіоску на вулиці Олени Теліги у Києві сьогодні вночі виявили труп чоловіка з петлею на шиї.

Тіло 28-річного продавця квітів знаходилося всередині магазину.

Його знайшли після того, як у поліцію надійшов виклик про зникнення чоловіка.

Кіоск був зачинений, коли ж правоохоронці просвітили ліхтарем вітрину МАФу, то побачили чоловіка, який висів у петлі.

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Поряд з трупом лежала записка: “Вибачте, що підвів”.

За словами господині магазину, у чоловіка були проблеми – він взяв квіти у борг і йому погрожували вбивством, якщо не поверне гроші.

Вона також повідомила, що за день до трагедії чоловік сказав їй: “Завтра я повішуся”.

Більше стане відомо після розслідування.









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