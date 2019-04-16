Під час гасіння пожежі з Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати терновий вінець Ісуса Христа, а також вівтар і вівтарний хрест.

Вогонь знищив дах і завалив шпиль Нотр-Дама, але пожежники встигли евакуювати з будівлі цінні твори мистецтва.

– Нам вдалося врятувати предмети культу та твори мистецтва, – сказала мер Парижа Анна Ідальго.

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За її словами, врятувати вінець Ісуса Христа, туніку Святого Луї та інші цінні артефакти.

Більш точних даних вона не надала, але сказала, що зараз все знаходиться в мерії Парижа.

Днями твори мистецтва передадуть до Лувру.

Собор Паризької Богоматері був місцем зберігання реліквій, відомих під назвою Страсті Христові. До них входять фрагмент хреста, цвях і терновий вінець.

Нагадаємо, в результаті пожежі в Соборі Паризької Богоматері в будівлі обвалився дах і шпиль.

Джерело: Anne Hidalgo‏

Фото: Anne Hidalgo‏, Cathédrale Notre-Dame de Paris