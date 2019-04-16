Під час гасіння пожежі з Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати терновий вінець Ісуса Христа, а також вівтар і вівтарний хрест.
Вогонь знищив дах і завалив шпиль Нотр-Дама, але пожежники встигли евакуювати з будівлі цінні твори мистецтва.
– Нам вдалося врятувати предмети культу та твори мистецтва, – сказала мер Парижа Анна Ідальго.
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За її словами, врятувати вінець Ісуса Христа, туніку Святого Луї та інші цінні артефакти.
Більш точних даних вона не надала, але сказала, що зараз все знаходиться в мерії Парижа.
Днями твори мистецтва передадуть до Лувру.
Собор Паризької Богоматері був місцем зберігання реліквій, відомих під назвою Страсті Христові. До них входять фрагмент хреста, цвях і терновий вінець.
Нагадаємо, в результаті пожежі в Соборі Паризької Богоматері в будівлі обвалився дах і шпиль.
Джерело: Anne Hidalgo