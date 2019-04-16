Во время тушения пожара из Собора Парижской Богоматери удалось спасти терновый венец Иисуса Христа, а также алтарь и алтарный крест.

Огонь уничтожил крышу и завалил шпиль Нотр-Дама, но пожарные успели эвакуировать из здания ценные произведения искусства.

– Нам удалось спасти предметы культа и произведения искусства, – сказала мэр Парижа Анна Идальго.

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По ее словам, спасти венец Иисуса Христа, тунику Святого Луи и другие ценные артефакты.

Более точных данных она не предоставила, но сказала, что сейчас все находится в мэрии Парижа.

На днях произведения искусства передадут в Лувр.

Собор Парижской Богоматери был местом хранения реликвий, известных под названием Страсти Христовы. К ним относятся фрагмент креста, гвоздь и терновый венец.

Напомним, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери в здании обрушилась крыша и шпиль.

Источник: Anne Hidalgo‏

Фото: Anne Hidalgo‏, Cathédrale Notre-Dame de Paris