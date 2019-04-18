Сьогодні вночі у Шевченківському районі Києва у житловому будинку сталася масштабна пожежа.

У Києві по вулиці Древлянська у житловому будинку загорівся дах. Мешканців екстрено евакуювали з приміщення, що дозволило уникнути жертв. Однак декільком з них на якийсь час доведеться шукати нове житло.

Пожежа почалася з горища, через дерев’яні перекриття вогонь дуже швидко поширився і досяг площі у 200 кв.м. Частина даху над одним з під’їздів згоріла і обвалилася.

Попередня причина займання – несправна проводка.

З пожежею боролися більше години, у гасінні вогню було задіяно 12 одиниць пожежної техніки та 50 осіб особового складу. З вогнем боролися, як із землі, так і за допомогою пожежної вишки.









У Києві сталася масштабна пожежа у житловому будинку – людей евакуювали / 2 фотографии

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До речі, у Києві сталася масштабна пожежа у приватному секторі, внаслідок якої вибухнули кілька балонів з газом.