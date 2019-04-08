У Києві сталася масштабна пожежа у приватному секторі, внаслідок якої вибухнули кілька балонів з газом.

У Подільському районі Києві загорілося сміття, трав’яний настил та дерева, після чого полум’я перекинуло на житловий будинок та гараж.

Під час гасіння пожежі вибухнуло декілька газових балонів. Внаслідок вибуху та через щільну забудову приватної ділянки, площа пожежі значно збільшилась.

– Гасіння пожежі ускладнювалось великим захаращенням горючими матеріалами. Також, найближчі пожежні гідранти були зі слабким тиском води, що ускладнювало водопостачання, тож вогнеборцям доводилось прокладати магістральні лінії, розповіли у ДСНС.

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8 квітня о 01.43 пожежу на площі 600 кв. м було локалізовано, а о 03.12 – ліквідовано.

Під час гасіння пожежі загиблих та травмованих не має.

































Масштабна пожежа та вибухи: у Києві горів приватний сектор / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві у районі Новобіличів у житловому будинку сталася пожежа, полум’я перекинулося на дві сусідні будівлі.