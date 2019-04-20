В Одеській області 31-річна жінка викинула свою новонароджену дитину до вигрібної ями вуличної вбиральні.

Жінка сама звернулася до поліції і повідомила, що у ніч проти 2 квітня вдома народила мертвого хлопчика.

За словами породіллі, вона злякалася і викинула тіло дитини у яму туалету.

Під час вагітності жінка не перебувала на обліку, тому народжувала без медичної допомоги. Вона вже має неповнолітню доньку, яка перебуває у дитячому притулку.

Зовнішніх слідів насилля на тілі немовляти немає, точна причина смерті буде відома після проведення експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

Читайте: У Луганській області на звалищі знайшли тіло немовля

До слова, у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.