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Факти / Надзвичайні події

На Одещині породілля викинула немовля у вигрібну яму

В Одеській області 31-річна жінка викинула свою новонароджену дитину до вигрібної ями вуличної вбиральні.

Немовля

Жінка сама звернулася до поліції і повідомила, що у ніч проти 2 квітня вдома народила мертвого хлопчика.

За словами породіллі, вона злякалася і викинула тіло дитини у яму туалету.

Під час вагітності жінка не перебувала на обліку, тому народжувала без медичної допомоги. Вона вже має неповнолітню доньку, яка перебуває у дитячому притулку.

Зовнішніх слідів насилля на тілі немовляти немає, точна причина смерті буде відома після проведення експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

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До слова, у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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