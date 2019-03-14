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У Луганській області на звалищі знайшли тіло немовля

На звалищі Луганської області в коробці з-під взуття знайшли новонародженого.

Поліція

У місті Рубіжне (Луганська область) на звалищі виявили новонароджену дитину, яка знаходилася в коробці з-під взуття, повідомила у Facebook прес-секретар ГУ НП в Луганській області Тетяна Погукай.

Співробітники правоохоронних органів почали огляд місця події після того, як до них надійшло відповідне анонімне повідомлення.

На звалищі поліцейські виявили поліетиленовий пакет, в якому знаходилася коробка з-під взуття.

– Саме в цій коробці і знаходилося мертве тільце новонародженої дитини чоловічої статі, – повідомила Погукай.

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Тіло дитини відправили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті і дати кваліфікацію події.

Поліція встановлює всі обставини події і розшукує матір дитини.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 КК України (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).

До слова, в одному з парків Києва знайшли мертве немовля.

Фото: Тетяна Погукай

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