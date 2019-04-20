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Розшукував Інтерпол: у Борисполі затримали росіянина

В аеропорту Бориспіль працівники прикордонної служби затримали росіянина, який перебуває у міжнародному розшуку за шахрайство.

Розшукував Інтерпол: у Борисполі затримали росіянина

Вранці 20 квітня прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту Київ затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство.

Під час перевірки документів працівники державної прикордонної служби виявили, що чоловік намагався сісти на літак до Тель-Авіва.

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Інформацію передали в Українське бюро Інтерполу. Затриманий перебуває під наглядом Нацполіції.

Нагадаємо, працівники СБУ затримали у Харкові співробітника обласної поліції, який працював на Генштаб Збройних сил РФ.

Джерело: Держприкордонслужба

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