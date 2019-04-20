В аеропорту Бориспіль працівники прикордонної служби затримали росіянина, який перебуває у міжнародному розшуку за шахрайство.
Вранці 20 квітня прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту Київ затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство.
Під час перевірки документів працівники державної прикордонної служби виявили, що чоловік намагався сісти на літак до Тель-Авіва.
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Інформацію передали в Українське бюро Інтерполу. Затриманий перебуває під наглядом Нацполіції.
Нагадаємо, працівники СБУ затримали у Харкові співробітника обласної поліції, який працював на Генштаб Збройних сил РФ.
Джерело: Держприкордонслужба
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