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Факти / Світ / Росія

Слідчий комітет РФ оголосив у розшук Анатолія Гриценка

Слідчий комітет оголосив у розшук Анатолія Гриценка через “заклики до тероризму”.

Слідчий комітет РФ оголосив у розшук Анатолія Гриценка

Слідчий комітет РФ оголосив у розшук Анатолія Гриценка і подав клопотання в Басманний суд Москви про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Читайте: Донбас можна повернути за 5 років і це не утопія – Гриценко

Гриценко звинувачують за двома епізодами ч. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності у мережі Інтернет).

Раніше Факти ICTV писали, що Анатолій Гриценко провів зустріч із кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.

Фото: Анатолій Гриценко

Джерело: ТАСС

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