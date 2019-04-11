Співробітники СБУ затримали у Харкові співробітника обласної поліції, який працював на Генштаб Збройних сил РФ.

Українського поліцейського завербував кадровий російський офіцер, коли той нібито їздив до родичів у російський Бєлгород, розповів представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк.

За його словами, цей російський воєнний розвідник перебував на окупованих територіях Луганської і Донецької областей, де формував агентурні мережі з громадян України.

Харківський силовик та російський розвідник суворо дотримувались заходів безпеки і конспірації – використовували програми шифрування електронних повідомлень, а також особисті зустрічі на території Бєлгородської області.

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Поліцейський передавав своєму російському куратору таємну інформацію МВС і Нацполіції, відомості про дислокацію військових підрозділів і силових структур на території Харківської області.

Під час обшуку за місцем проживання поліцейського виявили докази його протиправної діяльності, зокрема магнітні носії інформації з грифом обмеженного доступу, а також комп’ютер, на якому зберігалися здобуті розвідувальні відомості.

Затриманому оголошено підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ – Державна зрада.

До слова, співробітники СБУ затримали в Одеській області іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за тероризм.