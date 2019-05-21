Через зливи в Івано-Франківській області сталося підтоплення 3,2 тис. дворів у 22 населених пунктах.

На Прикарпатті для надання допомоги населенню у Надвірнянському, Богородчанському районах та у Калуші ДСНС залучила 126 рятувальників, 26 одиниць техніки та 9 плавзасобів.

Евакуйовано 60 осіб та відбуксировано 10 транспортних засобів.

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У цих районах через інтенсивні дощі частково пошкоджено два мости місцевого значення та два села було відключено від газопостачання.

На ранок 21 травня ситуація стабілізувалася, інтенсивність опадів зменшилась і рівень води поступово спадає.













Потоп на Прикарпатті: пошкоджено два мости, тисячі будинків у воді / 3 фотографии

Потоп на Прикарпатті



У прогнозі погоди на сьогодні, 21 травня, синоптики обіцяли зливи на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах.