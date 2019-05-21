Вчора на Прикарпатті пройшли дощі, які призвели до затоплення міста Калуш і деяких сіл.
Найбільше від злив в Івано-Франківській області постраждало місто Калуш.
Дощова каналізація просто не справляється з кількістю води, яка опинилася на вулицях міста через зливи.
Це призвело до затоплення автомобілів, а людям доводиться пересуватися по місту на евакуаторі.
Також у місті стався нещасний випадок. 62-річного жителя Калуша знесло течією під час розчищення річки.
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На місце події викликали рятувальників. Зниклого чоловіка шукають рятувальники.
Крім того, у торговельному центрі Оскар затопило вихід з магазину, через що люди опинилися заблокованими всередині. Врятуватися їм допомагали рятувальники і небайдужі жителі міста.
Підтопило також село Добровляни, де разом зі зливою пройшов сильний град.
До слова, в одному з сіл Чернівецької області пронісся потужний смерч, який за лічені хвилини вирвав із землі дерева з корінням.
Відео: Оксана Романів Стефанюк, VIKNATV
Фото: Геник Лучак