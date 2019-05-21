Вчора на Прикарпатті пройшли дощі, які призвели до затоплення міста Калуш і деяких сіл.

Найбільше від злив в Івано-Франківській області постраждало місто Калуш.

Дощова каналізація просто не справляється з кількістю води, яка опинилася на вулицях міста через зливи.

Це призвело до затоплення автомобілів, а людям доводиться пересуватися по місту на евакуаторі.

Також у місті стався нещасний випадок. 62-річного жителя Калуша знесло течією під час розчищення річки.

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На місце події викликали рятувальників. Зниклого чоловіка шукають рятувальники.

Крім того, у торговельному центрі Оскар затопило вихід з магазину, через що люди опинилися заблокованими всередині. Врятуватися їм допомагали рятувальники і небайдужі жителі міста.

Підтопило також село Добровляни, де разом зі зливою пройшов сильний град.













Потоп у Калуші: чоловіка знесло течією, люди пересуваються на евакуаторі / 3 фотографии

До слова, в одному з сіл Чернівецької області пронісся потужний смерч, який за лічені хвилини вирвав із землі дерева з корінням.

Відео: Оксана Романів Стефанюк, VIKNATV

Фото: Геник Лучак