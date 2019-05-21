Вчера на Прикарпатье прошли дожди, которые привели к затоплению города Калуш и некоторых сел.

Больше всего от ливней в Ивано-Франковской области пострадал город Калуш.

Дождевая канализация просто не справляется с количеством воды, которая оказалась на улицах города из-за ливней.

Это привело к затоплению автомобилей, а людям приходится передвигаться по городу на эвакуаторе.

Также в городе произошел несчастный случай. 62-летнего жителя Калуша снесло течением во время расчистки реки.

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На место происшествия вызвали спасателей. Пропавшего мужчину ищут спасатели.

Кроме того, в торговом центре Оскар затопило выход из магазина, из-за чего люди оказались заблокированы внутри. Спастись им помогали спасатели и неравнодушные жители города.

Подтопило также село Добровляны, где вместе с ливнем прошел сильный град.













Потоп в Калуше: мужчину унесло течением, люди передвигаются на эвакуаторе / 3 фотографии

К слову, в одном из сел Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.

Видео: Оксана Романив Стефанюк, VIKNATV

Фото: Геник Лучак