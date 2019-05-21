PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Потоп в Калуше: мужчину унесло течением, люди передвигаются на эвакуаторе

Вчера на Прикарпатье прошли дожди, которые привели к затоплению города Калуш и некоторых сел.

Калуш

Больше всего от ливней в Ивано-Франковской области пострадал город Калуш.

Дождевая канализация просто не справляется с количеством воды, которая оказалась на улицах города из-за ливней.

Это привело к затоплению автомобилей, а людям приходится передвигаться по городу на эвакуаторе.

Также в городе произошел несчастный случай. 62-летнего жителя Калуша снесло течением во время расчистки реки.

Читайте: Смерч и град с яблоко: под Житомиром разыгралась непогода

На место происшествия вызвали спасателей. Пропавшего мужчину ищут спасатели.

Кроме того, в торговом центре Оскар затопило выход из магазина, из-за чего люди оказались заблокированы внутри. Спастись им помогали спасатели и неравнодушные жители города.

Подтопило также село Добровляны, где вместе с ливнем прошел сильный град.

  • image
  • image
  • image
Потоп в Калуше: мужчину унесло течением, люди передвигаются на эвакуаторе / 3 фотографии

К слову, в одном из сел Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.

Видео: Оксана Романив Стефанюк, VIKNATV

Фото: Геник Лучак

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Потоп на Прикарпатье: повреждены два моста, тысячи домов в воде
Паводок в Ивано-Франковской области: сотни домов подтоплены
Массовое отравление на свадьбе на Прикарпатье – в больнице 18 человек
На Ивано-Франковщине угроза прорыва дамбы. Люди укрепляют ее самостоятельно
ДТП с туристами на Прикарпатье: водитель грузовика был пьян
Грузовик с туристами упал в реку на Прикарпатье: трое погибших, 19 спасены
Забил палкой до смерти: в Ивано-Франковской области задержали убийцу
На Прикарпатье пьяный пассажир на ходу выпал из поезда
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка