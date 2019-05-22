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Факти / Надзвичайні події

В Італії перекинувся автобус з туристами – є постраждалі

Сьогодні у провінції Сієна (Італія) перекинувся автобус з іноземними туристами.

ДТП

Сьогодні у провінції Сієна (Італія) на шосе Сієна-Флоренція зійшов з дороги і перекинувся автобус з туристами.

За попередньою інформацією, в автобусі знаходилося 50 осіб. Імовірно, транспортний засіб перевозив громадян РФ.

Наразі відомо про загибель однієї людини у результаті ДТП, іще кількох осіб поранено.

Читайте: У Туреччині на 19-річну дівчину впала купа цегли

Інформації про те, чи перебували в автобусі українці наразі немає.

До слова, у Німеччині внаслідок перекидання автобусу постраждали 70 осіб.

Джерело: Siena Free

Фото: Siena Free

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