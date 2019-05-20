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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині перекинувся автобус: є жертви, понад 70 постраждалих

У Німеччині перекинувся автобус. Внаслідок чого близько 70 постраждалих, щонайменше, одна людина загинула.

У Німеччині перекинувся автобус: є жертви, понад 70 постраждалих

У Німеччині на автобані A9 під Лейпцигом перекинувся автобус. Одна людина загинула, але в поліції зазначають, що кількість жертв більше, поки не готові назвати точну цифру, понад 70 постраждали, з них 7 отримали важкі поранення.

Читайте: Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей

Всього в автобусі знаходилися 74 пасажири. Автобус виконував рейс з Берліна в Мюнхен.

Раніше Факти ICTV писали, що у Каїрі біля туристичного автобуса стався вибух. Постраждали 16 пасажирів.

Фото: 

Джерело: DW.

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