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Факти / Надзвичайні події

У РФ священик напав із ножем на ченця

У Росії священик Троїце-Сергієвої лаври напав з ножем на одного з ченців. Троїце-Сергієва лавра

У РФ священик напав із ножем на ченця

У Росії священик Троїце-Сергієвої лаври напав з ножем на ченця. Нападник затриманий правоохоронцями.

– Я можу сказати, що, на жаль, такий інцидент був у нас. Зараз правоохоронні органи розбираються, – заявив керівник прес-служби монастиря ієромонах Федір.

Читайте: У Туреччині на 19-річну дівчину впала купа цегли

Поліція порушила кримінальну справу після побиття ченця священиком.

Раніше Факти ICTV писали, що у провінції Сієна (Італія) перекинувся автобус з іноземними туристами.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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