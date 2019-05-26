У Харкові невідомий повідомив про мінування житлового будинку. У результаті чого 180 жителів було евакуйовано.

У Харкові невідомий “замінував” багатоповерхівку. Однак правоохоронці, які прибули на місце події, вибухонебезпечних пристроїв не знайшли. Вони оглянули 600 кв. м приміщень, 800 кв.м прилеглої території. Також були евакуйовані 180 мешканців будинку.

Інформація про подію зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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До речі, у місті Богодухів Харківської області чоловік “замінував” м’ясокомбінат через те, що йому несвоєчасно виплачували зарплату.