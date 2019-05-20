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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина на дитячому майданчику у Києві – троє поранених

Внаслідок стрілянини на Подолі у Києві постраждали троє людей.

Стрілянина на дитячому майданчику у Києві

Почалося усе з конфлікту на дитячому майданчику на проспекті Правди у Києві.

До чоловіка, який відпочивав там з донькою, підійшли кілька осіб.

Спочатку вони нецензурно ображали чоловіка в присутності дитини, а потім влаштували бійку.

У чоловіка був травматичний пістолет, тому він зробив кілька попереджувальних пострілів.

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Але їх це не зупинило, тому він почав стріляти у нападників.

Внаслідок інциденту поранено двох хуліганів та самого потерпілого.

Поліція затримала трьох правопорушників – 1990, 1984 та 1973 років народження, четвертий встиг втекти.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 ККУ – Хуліганство, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Стрілянина на дитячому майданчику у Києві – троє поранених / 3 фотографии

Нещодавно у Харкові внаслідок стрілянини постраждав співробітник Нацполіціі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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