Внаслідок стрілянини на Подолі у Києві постраждали троє людей.
Почалося усе з конфлікту на дитячому майданчику на проспекті Правди у Києві.
До чоловіка, який відпочивав там з донькою, підійшли кілька осіб.
Спочатку вони нецензурно ображали чоловіка в присутності дитини, а потім влаштували бійку.
У чоловіка був травматичний пістолет, тому він зробив кілька попереджувальних пострілів.
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Але їх це не зупинило, тому він почав стріляти у нападників.
Внаслідок інциденту поранено двох хуліганів та самого потерпілого.
Поліція затримала трьох правопорушників – 1990, 1984 та 1973 років народження, четвертий встиг втекти.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 ККУ – Хуліганство, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нещодавно у Харкові внаслідок стрілянини постраждав співробітник Нацполіціі.