Смерть дитини, підмиті дороги, знищений врожай: наслідки повеней на Закарпатті

На Закарпатті підраховують збитки й аналізують наслідки повеней. Велика вода забрала життя 10-річного хлопчика, який впав у річку. Зруйновано й пошкоджено 17 мостів, знищено кілометри берегоукріплень і дамб, підмито дороги.

Вода другий тиждень стоїть у людських городах й теплицях. Врожай, кажуть селяни, вже не врятувати.

Надзвичайники досі відкачують воду із залитих каламуттю колодязів. Постраждалі відчищають від намулу мокрі оселі.

Збитки у кожної постраждалої родини – на десятки тисяч гривень. Спеціальні комісії зафіксували завдану шкоду. Та на гідну компенсацію від держави люди і не сподіваються.

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Загальну суму шкоди в області ще підраховують. Попередньо, це кілька сотень мільйонів гривень. Їх треба на відновлення знищених мостів, берегоукріплень та дамб. Область проситиме гроші з резервного фонду держбюджету.

До слова, на Прикарпатті померла жінка. Швидка допомога не встигла через зруйнований міст.

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