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Факти / Надзвичайні події

У ДТП з двома мотоциклами на Луганщині загинули три підлітка

Внаслідок ДТП у Попаснянському районі Луганської області загинули троє 16-річних хлопців, ще одна дівчина госпіталізована.

У ДТП з двома мотоциклами на Луганщині загинули три підлітка

У Луганській області на трасі між селами Тошківка-1 та Тошківка о 15.20 сталася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулися мотоцикли ІЖ та Suzuki.

На місці аварії загинули три 16-річні хлопці – два водії та пасажир, а дівчину 16 років з травмами забрала швидка.

Читайте: Одне авто на даху, інше – на узбіччі: під Одесою сталася потрійна ДТП

Поліція встановлює обставини ДТП.

Нагадаємо, внаслідок ДТП поблизу міста Щецин у Польщі загинули шестеро людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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