Внаслідок ДТП поблизу міста Щецин у Польщі загинули шестеро людей.
У Польщі на автомагістралі А6 вантажівка зіткнулася з шістьма автомобілями. Після удару кілька машин загорілися.
Після того, як рятувальники загасили вогонь, виявлені тіла шести загиблих.
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Ще 16 людей госпіталізували, одна з них у тяжкому стані.
Причини аварії встановлює поліція.
Samochod osobowy po uderzeniu w ciężarówkę przy prędkości 260 km/h.
Ku przestrodze… pic.twitter.com/JPoVxKTCgy
— Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 10 июня 2019 г.
Нагадаємо, на Вінничині вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.
Джерело: Tvn24.pl
Фото: скін відео Tvn24.pl