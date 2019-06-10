Внаслідок ДТП поблизу міста Щецин у Польщі загинули шестеро людей.

У Польщі на автомагістралі А6 вантажівка зіткнулася з шістьма автомобілями. Після удару кілька машин загорілися.

Після того, як рятувальники загасили вогонь, виявлені тіла шести загиблих.

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Ще 16 людей госпіталізували, одна з них у тяжкому стані.

Причини аварії встановлює поліція.

Samochod osobowy po uderzeniu w ciężarówkę przy prędkości 260 km/h.

Ku przestrodze… pic.twitter.com/JPoVxKTCgy — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 10 июня 2019 г.

Нагадаємо, на Вінничині вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.

Джерело: Tvn24.pl

Фото: скін відео Tvn24.pl