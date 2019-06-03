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Факти / Надзвичайні події

Поранений поліцейськими п’ятирічний хлопчик помер у лікарні

П’ятирічний хлопчик із Переяслав-Хмельницького, якого поранили поліцейські пострілом у голову, помер у столичній лікарні.

Дитина в лікарні

У лікарні Києва помер п’ятирічний хлопчик, поранений 1 червня поліцейськими у Київській області.

За словами керівник прес-служби Департаменту охорони здоров`я КМДА Наталії Вишневської, дитина померла, не приходячи до тями, після перенесеної операції.

Інформацію про смерть дитини підтвердили також у лікарні та бабуся дитини.

Слідчі ДБР повідомили двом поліцейським патрульної поліції №1 Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області про підозру  за фактом заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження дитині.

Наразі Голосіївський райсуд обирає їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Нагадаємо, трагедія сталася 31 травня – у Переяславі-Хмельницькому п’ятирічний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. За підозрою у поранені дитини ДБР затримало двох поліцейських, які були напідпитку, коли у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляли діти.

Джерела: ДБР, УНІАН

Фото: Dreamstime

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