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Факти / Надзвичайні події

На зникненні Дарини Лук’яненко шахрай намагався заробити $10 тис.

В Одеській області вже п’яту добу шукають 11-річну Дарину Лук’яненко, яка зникла 13 червня.

Дарина Лук’яненко

На горі батьків Дарини Лук’яненко, які не втрачають надії знайти живою свою доньку, намагався нажитися шахрай.

Чоловіка, який наважився зателефонувати родині Дарини і обіцяв за винагороду у $10 тис. повернути дівчинку, викрили поліцейські.

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Ним виявився житель сусідньої Миколаївської області.

За фактом замаху на шахрайство відкрито кримінальне провадження за ст. 15 та ч. 3 ст. 190 ККУ.

Нагадаємо, в операції з пошуку 11-річної Дарини Лук’яненко беруть участь поліцейські з п’яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, нацгвардійці, десятки працівників ДСНС та більше ста волонтерів.

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