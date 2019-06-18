В Одеській області вже п’яту добу шукають 11-річну Дарину Лук’яненко, яка зникла 13 червня.

На горі батьків Дарини Лук’яненко, які не втрачають надії знайти живою свою доньку, намагався нажитися шахрай.

Чоловіка, який наважився зателефонувати родині Дарини і обіцяв за винагороду у $10 тис. повернути дівчинку, викрили поліцейські.

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Ним виявився житель сусідньої Миколаївської області.

За фактом замаху на шахрайство відкрито кримінальне провадження за ст. 15 та ч. 3 ст. 190 ККУ.

Нагадаємо, в операції з пошуку 11-річної Дарини Лук’яненко беруть участь поліцейські з п’яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, нацгвардійці, десятки працівників ДСНС та більше ста волонтерів.