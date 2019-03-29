Увечері 28 березня в провінції Комо (Італія) зіткнулися два потяги.

На станції Інверіго у провінції Комо в Італії два потяги зіткнулися лоб в лоб. В результаті аварії мінімум 50 осіб отримали травми.

У Міністерстві інфраструктури і транспорту Італії розповіли, що ймовірною причиною аварії став людський фактор – один з поїздів їхав на заборонний сигнал семафора.

Машиніст вчасно побачив поїзд, що наближався на зустріч, і різко загальмував.

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Відзначається, що на даній ділянці залізничної лінії не спрацювала система безпеки SCMT, яка могла запобігти зіткненню.

На місце прибули медики, пожежники і два рятувальних вертольоти.

Всі постраждалі отримали медичну допомогу.

До слова, 28 березня на Бориспільському шосе під Києвом зіткнулися одночасно дев’ять автомобілів.

Джерело: Leggo

Фото: Vigili del Fuoco