PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини

В Італії зіткнулися два потяги, понад 50 постраждалих

Увечері 28 березня в провінції Комо (Італія) зіткнулися два потяги.

В Італії зіткнулися два потяги, понад 50 постраждалих

На станції Інверіго у провінції Комо в Італії два потяги зіткнулися лоб в лоб. В результаті аварії мінімум 50 осіб отримали травми.

У Міністерстві інфраструктури і транспорту Італії розповіли, що ймовірною причиною аварії став людський фактор – один з поїздів їхав на заборонний сигнал семафора.

Машиніст вчасно побачив поїзд, що наближався на зустріч, і різко загальмував.

Читайте: Вагони розірвало: у метро Гонконгу зіткнулися два потяги

Відзначається, що на даній ділянці залізничної лінії не спрацювала система безпеки SCMT, яка могла запобігти зіткненню.

На місце прибули медики, пожежники і два рятувальних вертольоти.

Всі постраждалі отримали медичну допомогу.

До слова, 28 березня на Бориспільському шосе під Києвом зіткнулися одночасно дев’ять автомобілів.

Джерело: Leggo

Фото: Vigili del Fuoco

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Італії лісова пожежа змусила автомобілістів рятуватися в тунелі
На Тернопольщині зійшов з рейок вагон потяга з пасажирами
В Італії водій викрав автобус зі школярами та підпалив
Депутати обурені: Укрзалізниця планує закупити китайські колеса для потягів
Вагони розірвало: у метро Гонконгу зіткнулися два потяги
В Італії смерть свідка у справі Берлусконі розслідують як вбивство
Останні технології в архітектурі та дизайні: виставка Якість життя у Мілані
Вибігла на рейки: у Харкові потяг збив 20-річну дівчину
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка