Поліцейським, які смертельно поранили 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, загрожує довічне ув’язнення.

Прес-секретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська заявила, що поліцейським, який смертельно поранив 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, загрожує довічне ув’язнення.

За її словами, після смерті хлопчика прокуратура перекваліфікувала злочин поліцейських.

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Зараз їм оголосили підозра у вчиненні злочину за п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство малолітньої дитини) і ч. 2, 4 ст. 296 КК (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї).

Гайовська зазначила, що за ці злочини поліцейські можуть сісти у в’язницю довічно.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому двоє патрульних поранили 5-річну дитину, а 3 червня хлопчик помер у столичній лікарні.

Він так і не прийшов до тями після операції.

Джерело: Укрінформ