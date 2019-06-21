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Факти / Надзвичайні події

У метро Києва на пероні впав чоловік, потяг зачепив його голову (18+)

У київському метро чоловіку стало зле і він упав на пероні, після чого потяг зачепив його голову.

У метро Києва на пероні впав чоловік, потяг зачепив його голову (18+)

У Києві на станції метрополітену Контрактова площа чоловіку стало зле, він упав на пероні та вдарився головою.

В цей момент проїздив потяг метро і зачепив голову постраждалого.

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Інформації про поточний стан чоловіка поки немає.

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У метро Києва на пероні впав чоловік, потяг зачепив його голову (18+) / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що під час концерту Макса Коржа на стадіоні Динамо сталася масова бійка.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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