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Факти / Надзвичайні події

На концерті Макса Коржа сталася масова бійка

Під час концерту Макса Коржа на стадіоні Динамо сталася масова бійка.

Бійка на концерті Макса Коржа

На концерті білоруського співака Макса Коржа відбулася бійка між глядачами.

За попередньою інформацією, бійка на концерті почалася через те, що хтось зірвав золотий ланцюжок з одного з глядачів. У результаті почався конфлікт, який переріс у масову бійку.

Під час бійки багато відпочивальників відійшли в сторону і намагалися захистити дітей, щоб випадково не стати учасниками бійки.

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Конфлікт закінчився після того, як учасників сутички розняли. Під час бійки концерт не зупиняли.

До слова, Факти ICTV зібрали найочікуваніші концерти літа 2019 у Києві.

Відео: Інформатор

Джерело: Інформатор

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