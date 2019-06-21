Під час концерту Макса Коржа на стадіоні Динамо сталася масова бійка.

На концерті білоруського співака Макса Коржа відбулася бійка між глядачами.

За попередньою інформацією, бійка на концерті почалася через те, що хтось зірвав золотий ланцюжок з одного з глядачів. У результаті почався конфлікт, який переріс у масову бійку.

Під час бійки багато відпочивальників відійшли в сторону і намагалися захистити дітей, щоб випадково не стати учасниками бійки.

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Конфлікт закінчився після того, як учасників сутички розняли. Під час бійки концерт не зупиняли.

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Відео: Інформатор