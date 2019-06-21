Станції Київського метрополітену Хрещатик і Майдан Незалежності зачинили через повідомлення про мінування.
Станції Київського метрополітену Хрещатик і Майдан Незалежності зачинили на вхід і вихід, а також для пересадки через повідомлення про мінування.
Інформація про мінування зазначених станцій надійшла від анонімного джерела.
Наразі триває перевірка отриманої інформації.
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Про відкриття станцій метро Хрещатик і Майдан Незалежності повідомлять після завершення відповідної перевірки.
До слова, 19 червня невідомі повідомили про мінування аеропортів Одеси, Борисполя, Жулян і центральних вокзалів Києва та Львова.
Джерело: Kyiv Metro Alert
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