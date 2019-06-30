PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі вітер перекинув батут: серед постраждалих – п’ятеро дітей

Внаслідок перекидання атракціону-батута у Кривому Розі постраждали п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Надувний батут

Нещасний випадок стався на атракціоні-батуті в мікрорайоні Східний-2 у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

У місцевій поліції кажуть, що дитячий надувний батут перекинувся через сильний порив вітру.

Читайте: На курорті у Карпатах двоє лижників випали з підйомника

У п’яти дітей забиття, а двох жінок госпіталізовано в другу міську лікарню.

Правоохоронці проводять перевірку.

До слова, у Таїланді турист з Канади загинув під час катання на зіп-лайні.

Джерело: Українські новини

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Дніпропетровській області авто в’їхало у залізничну зупинку – 4 постраждалих
В Ужгороді 6-річний хлопчик потонув у басейні
У Кривому Розі чоловік кинув гранату в перехожого
Люди вистрибували з вагонів на камені: під Дніпром загорілася електричка
Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії – Олійник
Тіло повисло на стовпі! Під Дніпром чоловіка вбило струмом
У Тернополі з вікна випала півторарічна дитина
Вкрали півмільйона: на Дніпропетровщині знову підірвали банкомат
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка