У Києві загинув народний депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук.

У Києві знайшли мертвим з вогнепальним пораненням координатора групи Інформаційний опір, депутата від Народного фронту Дмитро Тимчука.

Попередньої робочою версією слідства є те, що Тимчук застрелився під час чищення нагородної зброї – пістолета.

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– Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельного поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук, – заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

На місці трагедії працює слідчо оперативна група поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що помер радник президента України та колишній міністр культури Юрій Богуцький.