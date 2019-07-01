У США в штаті Техас внаслідок аварії двомоторного літака загинули десятеро осіб.
В американському штаті Техас розбився двомоторний літак Beechcraft BE-King Air 350.
Він врізався в ангар під час вильоту з аеропорту міста Еддісон на північ від Далласа. Всі десятеро людей, які перебували на борту літака, загинули.
З них двоє були членами екіпажу, решта – пасажирами.
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Літак прямував до Сент-Пітерсберга, штат Флорида.
Під час аварії в приватному ангарі нікого не було. Літак і вертоліт, які там знаходилися, були пошкоджені.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Франції пасажирський літак протаранив аеропорт.
Джерело: NBC
Фото: Tweet Latest News
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