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У США літак врізався в ангар і розбився: загинули десятеро людей

У США в штаті Техас внаслідок аварії двомоторного літака загинули десятеро осіб.

У США літак врізався в ангар і розбився: загинули десятеро людей

В американському штаті Техас розбився двомоторний літак Beechcraft BE-King Air 350.

Він врізався в ангар під час вильоту з аеропорту міста Еддісон на північ від Далласа. Всі десятеро людей, які перебували на борту літака, загинули.

З них двоє були членами екіпажу, решта – пасажирами.

Читайте: У Новій Зеландії зіткнулися два літаки: є жертви

Літак прямував до Сент-Пітерсберга, штат Флорида.

Під час аварії в приватному ангарі нікого не було. Літак і вертоліт, які там знаходилися, були пошкоджені.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Франції пасажирський літак протаранив аеропорт.

Джерело: NBC

Фото: Tweet Latest News

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