Під час саміту G20 лідери країн підписали декларацію, в якій зобов’язуються не надавати політичний притулок особам, яких звинувачують у корупції.

Лідери країн G20 підписали декларацію, яка зобов’язує країни не надавати політичний притулок людям, яких звинувачують у корупції.

Країни Великої двадцятки сприятимуть чесності за допомогою реалізації Плану дій по боротьбі з корупцією G20 на 2019-2021 роки.

Вони також повинні співпрацювати для того, щоб повертати активи людей, яких звинувачують у корупційних злочинах.

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Крім того, у всіх країнах G20 повинен якомога швидше набути чинності закон про кримінальну відповідальність за підкуп іноземних громадян і чиновників.

До слова, 20 червня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром його команда представить план по боротьбі з корупцією в судовій системі.

Джерело: G20