PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У США лікарі помилково “вбили” не того пацієнта

У США лікарі помилково зняли зі штучного життєзабезпечення не того пацієнта.

У США лікарі помилково “вбили” не того пацієнта

У лікарні в Чикаго (США) помилково відключили від штучного життєзабезпечення не того пацієнта.

Історія почалася з того, що місцеві поліцейські в кінці квітня знайшли на вулиці оголеного чоловіка з травмами обличчя і неправильно його ідентифікували.

Постраждалого госпіталізували непритомним, і повідомили його передбачуваних родичів – двох його сестер.

Жінки висловили сумнів, проте в лікарні їх запевнили, що вони не впізнають його через сильні травми обличчя і небажання змиритися з важкою ситуацією.

Читайте: У США розстріляли репера Slim 400

Потім лікарі повідомили, що чоловіка потрібно відключити від апаратів штучного забезпечення життя, сестри погодилися. Потерпілий помер 23 травня.

Однак, коли сестри займалися організацією похорону, їх справжній брат об’явився цілим і неушкодженим – він їздив на заміську екскурсію.

Пізніше загиблого чоловіка ідентифікували як зовсім іншу людину.

Тепер обидві родини подають у суд на лікарню та на поліцію і вимагають з обох відповідачів по $50 тис. компенсації морального збитку.

Раніше Факти ICTV писали, що на Багамських островах впав вертоліт. Внаслідок чого загинули семеро людей, зокрема мільярдер Кріс Клайн.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хедлайнера Atlas Weekend A$AP Rocky взяли під варту на 2 тижні
Розбещував падчерку та її подругу: на Прикарпатті взяли під варту педофіла
У Києві кур’єр Glovo напав на чоловіка після зауваження
На День незалежності США Трампу прислали іржаві танки без гармат
День незалежності США. Довгий шлях до свободи і цікаві факти
У Києві чоловіки зґвалтували непритомну дівчину
На Миколаївщині підліток кинувся під потяг через нерозділене кохання
Стрілянина в торговельному центрі США – четверо поранених
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка