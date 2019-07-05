У США лікарі помилково зняли зі штучного життєзабезпечення не того пацієнта.

У лікарні в Чикаго (США) помилково відключили від штучного життєзабезпечення не того пацієнта.

Історія почалася з того, що місцеві поліцейські в кінці квітня знайшли на вулиці оголеного чоловіка з травмами обличчя і неправильно його ідентифікували.

Постраждалого госпіталізували непритомним, і повідомили його передбачуваних родичів – двох його сестер.

Жінки висловили сумнів, проте в лікарні їх запевнили, що вони не впізнають його через сильні травми обличчя і небажання змиритися з важкою ситуацією.

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Потім лікарі повідомили, що чоловіка потрібно відключити від апаратів штучного забезпечення життя, сестри погодилися. Потерпілий помер 23 травня.

Однак, коли сестри займалися організацією похорону, їх справжній брат об’явився цілим і неушкодженим – він їздив на заміську екскурсію.

Пізніше загиблого чоловіка ідентифікували як зовсім іншу людину.

Тепер обидві родини подають у суд на лікарню та на поліцію і вимагають з обох відповідачів по $50 тис. компенсації морального збитку.

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