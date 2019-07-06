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Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті п’яний водій на смерть збив 11-річну дівчинку

На Закарпатті п’яний водій Mitsubishi збив на смерть 11-річну дівчинку.

На Закарпатті п’яний водій на смерть збив 11-річну дівчинку

Водій Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, наїхавши на 11-річну дівчинку, яка там грала.

Дитина загинула на місці події від отриманих травм.

Правоохоронці з’ясували, що 35-річний водій Mitsubishi на момент аварії знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Читайте: У Києві Volkswagen влетів у ряд авто на світлофорі – є постраждалі

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінниці п’яний патрульний  спричинив ДТП, у якому постраждали двоє дітей.

Фото: Mukachevo.net

Джерело: Mukachevo.net

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