На Закарпатті п’яний водій Mitsubishi збив на смерть 11-річну дівчинку.
Водій Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, наїхавши на 11-річну дівчинку, яка там грала.
Дитина загинула на місці події від отриманих травм.
Правоохоронці з’ясували, що 35-річний водій Mitsubishi на момент аварії знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
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За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками) КК України.
Раніше Факти ICTV писали, що у Вінниці п’яний патрульний спричинив ДТП, у якому постраждали двоє дітей.
Фото: Mukachevo.net
Джерело: Mukachevo.net
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