У Вінниці чоловік напав та зґвалтував 7-річну дівчинку, коли остання гралася із сестрою.

В одному з мікрорайонів Вінниці поруч з гаражними приміщеннями дитина гралася разом з 9-річною сестричкою.

– В цей час невідомий напав на дівчинку, затягнув у кущі та вчинив розпутні дії. Зловмисник демонстрував дитині статеві органи та рукою вчинив насильницькі дії сексуального характеру, – розповіли у поліції.

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Старша дівчинка втекла та розповіла батькам про те, що сталося. Постраждалу госпіталізували. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного – 59-річного місцевого жителя.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.152 КК України (Зґвалтування малолітньої особи). Такий злочин карається ув’язненням на строк від 8 до 15 років.