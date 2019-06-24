PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пологові будинки, навчальні заклади та ТЦ: у Києві масові “замінування”

У Києві повідомили про “замінування” усіх пологових будинків та навчальних закладів, декількох торгових центрів та супермаркетів.

Пологові будинки, навчальні заклади та ТЦ: у Києві масові “замінування”

До столичної поліції надійшло повідомлення про “замінування” декількох торгових центрів. Зокрема SkyMall, Глобус, Україна, Lavina, Гуллівер, Арт Молл, Проспект, Район, Караван, Магеллан, Квадрат Нео, Ретровіль, Метрополіс.

Читайте: Метро в Києві відновило роботу після “мінувань”

Також повідомлено про нібито замінування усіх пологових будинків, навчальних закладів та усіх супермаркетів: Ашан, АТБ, Сільпо та Епіцентр.

Раніше Факти ICTV писали, що 19 червня невідомі “замінували” аеропорти Одеси, Борисполя, Жулян і центральні вокзали Києва та Львова.

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Вінниці після 12 днів коми помер, побитий поліцейським, активіст Комарницький
Прикидався лікарем: на Чернігівщині затримали серійного педофіла
В Одесі продавець кіоску зґвалтував 13-річну дівчину
Смерть Дарини Лук’яненко: названо основну версію вбивства
На Одещині знайдено тіло дитини. У поліції припустили, що це зникла Дарина Лук’яненко
Загибель Дмитра Тимчука: версії смерті депутата
Вибух у Києві: у поліції назвали ймовірну причину
На Одещині патрульний побив кийком пасажира авто
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка