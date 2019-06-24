У Києві повідомили про “замінування” усіх пологових будинків та навчальних закладів, декількох торгових центрів та супермаркетів.
До столичної поліції надійшло повідомлення про “замінування” декількох торгових центрів. Зокрема SkyMall, Глобус, Україна, Lavina, Гуллівер, Арт Молл, Проспект, Район, Караван, Магеллан, Квадрат Нео, Ретровіль, Метрополіс.
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Також повідомлено про нібито замінування усіх пологових будинків, навчальних закладів та усіх супермаркетів: Ашан, АТБ, Сільпо та Епіцентр.
Раніше Факти ICTV писали, що 19 червня невідомі “замінували” аеропорти Одеси, Борисполя, Жулян і центральні вокзали Києва та Львова.
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