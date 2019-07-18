У Полтавській області співробітники Військової прокуратури разом з контррозвідкою УСБУ викрили чоловіка, який інформував російську ФСБ про ситуацію в Україні.

Співробітники Військової прокуратури спільно з контррозвідкою УСБУ викрили державну зраду жителя Кременчука (Полтавська область).

Правоохоронці встановили, що у період 2016-2019 років чоловік передавав працівникам ФСБ РФ відомості про суспільно-політичну, соціально-економічну та військову ситуації в нашій країні.

Такі дії зловмисник вчиняв для того, аби нанести шкоду територіальній цілісності, суверенітету, обороноздатності, інформаційній та економічній безпеці України.

– За такі дії він отримував грошову винагороду від спецслужби держави-агресора. В ході обшуків у нього вилучено предмети злочинної діяльності та $9 тис., а також 4,9 тис. російських рублів, здобутих злочинним шляхом, – йдеться у повідомленні.

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Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада).

Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

До слова, у Маріуполі СБУ затримала офіцера запасу ЗСУ, якого завербував співробітник ФСБ.

Відео: Служба безпеки України