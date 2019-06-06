У Маріуполі затримали офіцера запасу ЗСУ, який був завербований в Росії у 2017 році співробітником ФСБ.

Співробітники Служби безпеки України затримали завербованого в ФСБ РФ офіцера запасу ЗСУ.

У відомстві розповіли, що його завербували у 2017 році під час поїздки в Росію на зустріч випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Ю. Андропова.

Для координації виконання розвідувально-підривних завдань він зв’язувався з представником “МДБ ДНР” В’ячеславом Левченком.

Для виконання завдань агент намагався вербувати співробітників СБУ і готував ліквідацію офіцерів.

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Також він збирав і передавав розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки та дислокацію підрозділ ЗСУ в зоні ООС.

Агент був затриманий під час отримання секретних матеріалів про оперативно-службову діяльність СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання у нього знайшли мобільні термінали, сім-карти, карту провайдера Фенікс з непідконтрольної території Донбасу.

По факту йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) КК України та затримали на 60 діб.

Нагадаємо, СБУ назвала ім’я організатора вбивств і замахів на українських офіцерів розвідки.