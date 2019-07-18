В Полтавской области сотрудники Военной прокуратуры вместе с контрразведкой УСБУ разоблачили мужчину, который информировал российскую ФСБ о ситуации в Украине.

Сотрудники Военной прокуратуры совместно с контрразведкой УСБУ разоблачили государственную измену жителя Кременчуга (Полтавская область).

Правоохранители установили, что в период 2016-2019 годов мужчина передавал работникам ФСБ РФ сведения об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в нашей стране.

Такие действия злоумышленник совершал для того, чтобы нанести вред территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности, информационной и экономической безопасности Украины.

– За такие действия он получал денежное вознаграждение от спецслужбы государства-агрессора. В ходе обысков у него изъяты предметы преступной деятельности и $9 тыс., а также 4,9 тыс. российских рублей, полученных преступным путем, – говорится в сообщении.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена).

Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

К слову, в Мариуполе СБУ задержала офицера запаса ВСУ, которого завербовал сотрудник ФСБ.

Видео: Служба безпеки України