Внаслідок падіння невеликого літака на магазин побутової техніки у німецькому Брухзалі загинули троє людей.

У німецькому місті Брухзаль невеликий літак врізався на будівлю торгового центру.

За даними поліції, загинули 80-річний пілот, 60-річна жінка та її 32-річний син, які знаходилися на борту літака.

У самому магазині ні продавці, ні покупці не постраждали.

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Причина аварії поки невідома.

Швидше за все, пілот хотів приземлитися на злітно-посадковій смузі, яка знаходиться поруч.

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Джерело: Die Welt

Фото: Die Welt