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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині літак впав на торговий центр – троє загиблих

Внаслідок падіння невеликого літака на магазин побутової техніки у німецькому Брухзалі загинули троє людей.

У Німеччині літак впав на торговий центр

У німецькому місті Брухзаль невеликий літак врізався на будівлю торгового центру.

За даними поліції, загинули 80-річний пілот, 60-річна жінка та її 32-річний син, які знаходилися на борту літака.

У самому магазині ні продавці, ні покупці не постраждали.

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Причина аварії поки невідома.

Швидше за все, пілот хотів приземлитися на злітно-посадковій смузі, яка знаходиться поруч.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Харківщині впав навчально-тренувальний літак Л-39.

Джерело: Die Welt

Фото: Die Welt

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