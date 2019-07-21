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Факты / Происшествия

В Германии самолет упал на торговый центр – трое погибших

В результате падения небольшого самолета на магазин бытовой техники в немецком Брухзале погибли три человека.

У Німеччині літак впав на торговий центр

В немецком городе Брухзаль небольшой самолет врезался в здание торгового центра.

По данным полиции, погибли  80-летний пилот, 60-летняя женщина и ее 32-летний сын, которые находились на борту самолета.

В самом магазине ни продавцы, ни покупатели не пострадали.

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Причина аварии пока неизвестна.

Скорее всего, пилот хотел приземлиться на взлетно-посадочной полосе, которая находится рядом.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Харьковщине упал учебно-тренировочный самолет Л-39.

ИсточникDie Welt

ФотоDie Welt

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