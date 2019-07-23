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Під Києвом п’яні дівчата-підлітки напали на лікарів швидкої (18+)

У Боярці Київської області поліцейським довелося застосувати газовий балончик проти двох неповнолітніх дівчат, які напали з кулаками на лікарів швидкої.

Швидка допомога

Поліцейські у Боярці викликали швидку до автомобіля, в якому перебували дві малолітні подружки. Обидві були дуже п’яні.

Коли медики прибули, дівчата кидалися на лікарів з кулаками.

Щоб заспокоїти неадекватних подружок, правоохоронці застосували газовий балончик.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику!

До слова, у Києві на дитячому майданчику чоловік у стані алкогольного сп’яніння порізав хлопчика.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Pixabay

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