На дитячому майданчику на вулиці Олени Теліги у Києві п’яний чоловік порізав хлопчику пальці на руках і побив молодика, який заступився за дитину.

У Києві поліція затримала чоловіка, який на дитячому майданчику напав з ножем на дитину.

Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що нападник був напідпитку.

Ним виявився 24-річний киянин, у якого немає кримінального минулого.

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Ніж вилучили і відправили на експертизу, сам чоловік за рішенням суду буде перебувати під нічним домашнім арештом.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.









У Києві п’яний чоловік порізав хлопчика на дитячому майданчику / 2 фотографии

Нещодавно у Сумській області чоловік у стані алкогольного сп’яніння порізав обличчя 4-річній дівчинці.