На дитячому майданчику на вулиці Олени Теліги у Києві п’яний чоловік порізав хлопчику пальці на руках і побив молодика, який заступився за дитину.
У Києві поліція затримала чоловіка, який на дитячому майданчику напав з ножем на дитину.
Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що нападник був напідпитку.
Ним виявився 24-річний киянин, у якого немає кримінального минулого.
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Ніж вилучили і відправили на експертизу, сам чоловік за рішенням суду буде перебувати під нічним домашнім арештом.
Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.
У Києві п’яний чоловік порізав хлопчика на дитячому майданчику / 2 фотографии
Нещодавно у Сумській області чоловік у стані алкогольного сп’яніння порізав обличчя 4-річній дівчинці.
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