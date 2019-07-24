На залізничному переїзді у Чехії потрапив у ДТП автобус із заробітчанами. Загинула жінка.

Аварія сталася на переїзді між Прічіною та Петровіце у Чехії.

За даними чеської поліції, водій мікроавтобусу не відреагував на заборонений сигнал світлофора та спробував проскочити.

Йому це не вдалося – автобус зіткнувся з рейковим автобусом, водій намагався втекти.

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Внаслідок ДТП загинула жінка, яка, за даними ЗМІ, родом із Тячівського району на Закарпатті.

В аварії також постраждав 20-річний хлопець із Виноградівського району.













У Чехії розбився автобус із заробітчанами: загинула українка / 3 фотографии

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Джерело: Mukachevo.net

Фото: Mukachevo.net