На залізничному переїзді у Чехії потрапив у ДТП автобус із заробітчанами. Загинула жінка.
Аварія сталася на переїзді між Прічіною та Петровіце у Чехії.
За даними чеської поліції, водій мікроавтобусу не відреагував на заборонений сигнал світлофора та спробував проскочити.
Йому це не вдалося – автобус зіткнувся з рейковим автобусом, водій намагався втекти.
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Внаслідок ДТП загинула жінка, яка, за даними ЗМІ, родом із Тячівського району на Закарпатті.
В аварії також постраждав 20-річний хлопець із Виноградівського району.
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Джерело: Mukachevo.net
Фото: Mukachevo.net